Le roi Mohammed VI attendu ce mercredi au Sénégal  

Interrogé par l’agence de presse sénégalaise APS, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal Hassan Naciri assure que “c’est une visite de travail et d’amitié, la neuvième du genre depuis l’accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI. À mon humble avis, c’est un gage renouvelé de fidélité à la relation singulière qui lie nos deux pays”’.

Selon l’ambassadeur, cette visite “sera l’occasion de tracer des feuilles de route, formuler des réponses aux multiples défis sécuritaires, économiques et sociaux auxquels nous faisons face et qui ne peuvent être appréhendés que dans le cadre d’une démarche coopérative et solidaire”.

Le diplomate a insisté sur le fait que le Sénégal “occupe une place privilégiée dans le cœur de Sa Majesté le roi et dans les cœurs de tous les Marocains et cela depuis plusieurs siècles”’. Et d’ajouter que “les liens entre nos deux pays remontent à des temps immémoriaux, ce sont des liens humains, culturels et spirituels”.

Pour sa part, la ministre des Affaires étrangères du Sénégal et des Sénégalais de l’extérieur, Aissata Tall Sall, a reçu mardi soir son homologue marocain Nasser Bourita.

“C’est avec grand plaisir que j’ai accueilli ce soir mon ami et frère, le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, Nasser Bourita, venu accompagner Sa Majesté le roi Mohammed VI en visite officielle au Sénégal à compter de demain”, a-t-elle indiqué sur son compte Twitter, ajoutant que “cette visite témoigne de l’amitié profonde et de la coopération étroite qui unissent nos deux pays”.