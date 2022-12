Vivo Energy célèbre les 100 ans d’existence de Shell au Maroc

En plus de servir d’historique illustré de la marque, le beau livre édité pour l’occasion révèle de nombreuses informations sur le Maroc dès 1922, année d’apparition de la coquille pétrolière anglo-néerlandaise dans le pays, ainsi que son implication à différentes étapes de l’histoire nationale.

Illustré par le photographe marocain Yoriyas, le livre revient sur un des rendez-vous majeurs de la marque : celui de 1975 lors de la Marche verte, durant laquelle Shell s’est mobilisée aux côtés des Forces Armées Royales pour ravitailler les camions participant au convoi tout au long du parcours.

Un soutien à la patrie qui s’est également manifesté durant la pandémie de Covid-19, indique le communiqué de Vivo Energy Maroc, qui affirme que pendant la crise sanitaire, Shell a assuré la dotation en carburant des véhicules médicalisés du ministère de la Santé, le ravitaillement en carburant gratuit pour le personnel soignant, mais aussi le don de gaz propane aux hôpitaux du Maroc.

Souhaitant se concentrer sur les activités d’exploration et de production en aval, Shell fait confiance dès 2011 au groupe Vivo Energy pour reprendre l’exclusivité de la distribution en Afrique et ainsi amplifier le développement de la marque sur le continent.

“C’est une grande fierté pour nous de célébrer les 100 ans de présence de la marque Shell au Maroc en éditant ce beau livre. La marque Shell, que nous représentons, accompagne depuis 100 ans le Maroc sur le chemin du progrès et contribue avec une énergie positive à son essor. Depuis plus de 10 ans, Vivo Energy Maroc perpétue et amplifie cet héritage grâce à un engagement continu. Nous poursuivrons cette relation durable en honorant nos engagements de qualité avec ferveur et détermination et en accompagnant le développement continu du royaume. Nous avons de grandes ambitions pour les 100 prochaines années !”, a commenté George Roberts, ex-directeur général de Vivo Energy Maroc, qui a récemment cédé sa place à Peyami Oven, après avoir été nommé vice-président exécutif du Maghreb et de la zone de l’Océan Indien.