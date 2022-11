Hydrocarbures : le front national de sauvegarde de la SAMIR corrige le Conseil de la concurrence

Lors d’une conférence de presse, mardi 8 novembre, le front national de la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole (FNSRMP) a fait part de son commentaire sur le document du Conseil de la concurrence, rendu public le 26 septembre. Critiquant une instance qui « n’a pas encore pu accomplir sa mission de régulateur du marché », le Front souligne que les désastres que connaît le secteur sont principalement dus à « une libéralisation précipitée des prix et une obéissance au doigt et à l’œil aux recommandations du FMI et de la Banque mondiale ».

Dominance des leaders historiques

Selon cette organisation, au lieu d’une tendance à la concurrence, la libéralisation des prix n’a abouti qu’à « une dominance des pionniers historiques du marché, qui se sont accaparés le…