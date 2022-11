CAN féminine de football : la HACA “satisfaite” de la couverture médiatique

Les médias audiovisuels ont-ils réussi l’épreuve ? Selon la note du rapport de la HACA rendu ce 9 novembre 2022, les échantillons étudiés ont consacré « 247 heures de diffusion à la couverture de cet événement footballistique, incluant non seulement la retransmission en direct des matchs mais également une programmation spécifique, totalement inédite, comprenant des bulletins d’information, des programmes interactifs et des débat consacrés, en tout ou partie, à la présentation et à l’analyse des différents aspects et étapes de ce tournoi continental ».

Les échantillons étudiés concernent trois chaînes publiques (Al Aoula, 2M et Arryadia) ainsi qu’une station radio privée (Radio mars).

Le rapport se fixe comme objectif de « sensibiliser à la question de la représentation des femmes dans les médias à travers l’exemple particulier de la couverture médiatique consacrée à un événement sportif spécifique », indique l’instance présidée par Latifa Akharbach.

Dans le détail, 519 épisodes de 52 programmes différents ont été consacrés à la CAN féminine, dont 28 magazines et 23 bulletins d’information, y compris la retransmission en direct des matchs.

Côté classement, Radio mars figure en première place (206 épisodes, 27 programmes) suivie par Arryadia (143 épisodes, 8 programmes), 2M (97 épisodes, 10 programmes) puis Al Aoula (73 épisodes, 7 programmes).

Parité : bravo, mais…

Selon le document de la HACA, la parole a été donnée à un total de 278 personnes dans le cadre des débats et analyses réservés à la compétition, dont 120 femmes, soit 43,17 %.

« Cette part surpasse de très loin les pourcentages habituellement observés dans les relevés trimestriels du temps d’intervention des personnalités publiques établis par la Haute Autorité », se félicite-t-on.

Et de poursuivre : « l’analyse de l’évolution sur une période de dix ans (janvier 2010 à juin 2020) de la durée de prise de parole des femmes dans les médias audiovisuels a varié entre 8 % et 15 % du volume horaire total des interventions ».

Pourtant, parmi les 703 couvertures dédiées à ce championnat, 427 ont été présentées par des hommes alors que seules 192 ont été présentées par des femmes, nuance la même instance.

La HACA a ensuite salué « l’effort déployé par les radios et les télévisions monitorées pour refléter l’engouement et l’enthousiasme populaires, sans précédent, pour une équipe nationale féminine ».

En somme, le régulateur de l’audiovisuel estime que « l’expérience de la médiatisation de cet événement footballistique a créé des opportunités et produit des pratiques qui doivent être capitalisées et pérennisées pour renforcer la contribution des médias à l’expression de la diversité et à l’évolution des droits des femmes ».