Aziza Nait Sibaha, de Taja Sport : “Le sport fait prendre conscience aux femmes que leur corps leur appartient, à elles et à personne d’autre”

Smyet bak ?

Houcine.

Smyet mok ?

Fatima.

Nimirou d’la carte ?

Je ne le connais pas par cœur.

Qu’est-ce qui vous intéresse dans le sport féminin ?

Je m’intéresse depuis toujours aux droits des femmes en général. Et en tant que journaliste, j’ai remarqué, entre autres, que les médias sportifs s’intéressaient peu au sport au féminin. J’ai donc combiné mes deux passions et décidé, début 2021, de lancer un média qui traiterait du sport au féminin dans toute la région MENA, même si, étant marocaine, je me suis un peu plus concentrée sur le Maroc. Bref, j’ai voulu faire mon “colibri” et faire ma part pour lutter contre les discriminations.

Vous pensez vraiment que le sport peut contribuer à l’égalité homme-femme ?

“Parce que les Lionnes de l’Atlas sont désormais mises en avant, notamment dans les médias, de nombreux parents ont décidé d’inscrire leur fille au foot, par exemple” Aziza Nait Sibaha

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

Tout à fait, j’en suis convaincue, et ce qui vient de se passer à la CAN en est la preuve. Parce que les Lionnes de l’Atlas sont…