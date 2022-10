Migration clandestine: la justice marocaine ordonne l'expulsion de 42 migrants arrêtés sur le mont Gourougou

Le parquet a également ordonné le placement des 13 mineurs arrêtés dans un centre et a maintenu en garde à vue deux des personnes accusées d’avoir organisé une tentative de passage à l’enclave de Melilia, qui doivent revenir témoigner devant le parquet ce samedi, rapporte l’agence de presse espagnole EFE.

Les arrestations ont eu lieu dans le cadre d’une opération, sur le mont Gourougou à Nador, au cours de laquelle les forces de l’ordre ont saisi 274 crochets artisanaux couramment utilisés pour escalader les clôtures métalliques d’une maison.

Les mis en cause sont de nationalités soudanaise, tchadienne et algérienne. Deux de ces accusés, âgés de 28 et 37 ans et originaires du Soudan, sont accusées d’avoir organisé et facilité une tentative de migration clandestine, informe l’agence espagnole.

Ce raid s’ajoute aux dizaines d’arrestations effectuées depuis samedi dernier sur le mont Gourougou , à la frontière avec l’enclave espagnole de Melilia, ainsi que dans les villes voisines de Zaïo, Berkane et Oujda, dans le cadre d’une série de raids contre les migrants, poursuit EFE.

Les autorités ont lancé ces opérations alors que des centaines de migrants se rassemblaient dans ces villes depuis environ deux semaines pour tenter une nouvelle traversée vers Melilia, une première depuis le drame du 24 juin.