Nador : 54 migrants arrêtés lors de raids sur le mont Gourougou

Selon une source policière citée par EFE, 29 d’entre eux ont été arrêtés par la police marocaine lors d’opérations conjointes avec d’autres forces de sécurité dans la ville de Nador et dans la ville voisine de Zaio.

Les 25 autres personnes ont été arrêtées par la gendarmerie marocaine lors de deux raids distincts sur le mont Gourougou, où les migrants se rassemblent habituellement en attendant de passer dans l’enclave espagnole, a indiqué une autre source de sécurité.

25 personnes ont été remises au parquet et les 29 autres sont toujours en garde à vue dans l’attente de témoigner.

Selon la même source policière, ils ont été arrêtés “dans le cadre d’opérations conjointes de lutte contre l’immigration clandestine par l’usage de la force”.

Ces raids interviennent après que les autorités marocaines ont constaté que des centaines de migrants sont arrivés ces derniers jours en provenance de diverses villes marocaines proches de Nador, dans le but de franchir à nouveau la clôture de Melilia.

Ces mouvements sont intervenus près de quatre mois après la tentative la plus meurtrière enregistrée à la frontière de la ville autonome, le 24 juin dernier, lorsqu’entre 1700 et 2000 personnes ont tenté de traverser et qu’au moins 23 sont mortes à la frontière.

Après cette tentative, 74 migrants arrêtés ce jour-là et les jours précédents lors de raids dans la zone du mont Gourougou ont été condamnés par la justice marocaine à des peines de prison allant jusqu’à trois ans.

(avec EFE)