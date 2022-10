Coup d'Etat au Burkina Faso : Le Maroc demande à ses ressortissants de rester à leur domicile

L’Ambassade du royaume du Maroc suit avec attention la situation au Burkina Faso et les événements qui s’y déroulent depuis vendredi », a souligné le communiqué.

Elle « rassure sur la situation des membres de la communauté marocaine résidant au Burkina Faso », a ajouté le communiqué en appelant « les compatriotes à rester à leurs domiciles et à observer toute la vigilance ».

« L’ambassade a mis en place une cellule de suivi et met ce numéro d’urgence à disposition en cas de besoin: +226 06 41 80 80 », a conclu le communiqué.

De sa part, le ministère des Affaires étrangères a mis en place une cellule de suivi et des numéros de téléphone à la disposition de la communauté marocaine de ce pays africain.

« Suite aux développements survenus au Burkina Faso, (…) le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, porte à la connaissance des ressortissants marocains sur place qu’une cellule de suivi et des lignes téléphoniques ont été mises en place pour répondre à leurs interrogations », lit-on dans le communiqué ministériel.

De même, le département de Bourita a appelé les Marocains du Burkina à communiquer avec l’ambassade marocaine via le numéro d’urgence mis en place à cet effet, en plus de suivre les mesures préventives que pourraient recommander les parties burkinabés.

À noter qu’en raison de ce coup d’Etat, Royal Air Maroc a annulé ses vols Casablanca-Ouagadougou du 1er octobre et Ouagadougou-Casablanca du 2 octobre.

Vendredi, des militaires burkinabés ont annoncé sur la télévision nationale le limogeage du président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, arrivé au pouvoir par un coup d’Etat en janvier dernier.

Le nouvel homme fort du pays, désigné président du MPSR, est désormais le capitaine Ibrahim Traoré.

Les militaires ont également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays à partir de minuit, ainsi que la suspension de la Constitution et la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée législative de transition. Un couvre-feu de 21H00 à 05H00 a aussi été mis en place.

(avec MAP)