Union africaine : le Burkina Faso suspendu

Conséquence du coup d’État, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) réuni ce lundi a “décidé de suspendre le Burkina Faso de toute participation à toutes les activités de l’Union africaine jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel dans le pays”, lit-on dans un tweet du conseil.

Council decides in line w/ the relevant AU instruments(AUConstitutiveAct;AUPSC Protocol;African Charter on Democracy, Elections & Governance), to suspend the participation of #BurkinaFaso in all AU activities until the effective restoration of constitutional order in the country pic.twitter.com/G3YtlRQqs3

— African Union Political Affairs Peace and Security (@AUC_PAPS) January 31, 2022