Guerre en Ukraine : le marocain Brahim Saadoun libéré et transféré en Arabie Saoudite

Ce transfert de prisonniers a été annoncé mercredi par le ministère saoudien des Affaires étrangères, suite à la médiation de Mohamed Ben Salmane, prince héritier saoudien.

Il s’agit du marocain Brahim Saadoun, de cinq Britanniques, de deux Américains, d’un Suédois et d’un Croate, a précisé le ministère dans un communiqué.

Ils sont arrivés en Arabie saoudite en provenance de Russie, et les autorités saoudiennes « œuvrent à faciliter les procédures pour leur retour en toute sécurité dans leurs pays respectifs », selon la même source.

Cet échange a été favorisé par les efforts du prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, qui « continue d’entreprendre des initiatives humanitaires dans le cadre de la crise russo-ukrainienne », a ajouté la même source.

Celle-ci n’a pas précisé l’identité des ex-prisonniers, la date de leur arrivée ni la date de leur retour dans leurs pays. Le Marocain a été identifié comme Brahim Saadoun par un responsable à l’ambassade du Maroc à Ryad, qui a requis l’anonymat.

Brahim Saadoun, 21 ans, a été capturé en avril dernier par les forces séparatistes du Donetsk, à l’est de l’Ukraine. Deux mois plus tard, le jeune étudiant a été condamné à mort, par un tribunal pro-russe, pour avoir combattu auprès de l’armée ukrainienne comme « mercenaire« .

« Une nouvelle extrêmement bienvenue: cinq ressortissants britanniques détenus par des pro-Russes dans l’est de l’Ukraine ont été rapatriés sains et saufs », a tweeté la Première ministre britannique Liz Truss, remerciant à la fois le président ukrainien Volodymyr Zelensky et l’Arabie saoudite.

De son côté, le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré que les Etats-Unis « remercient » Zelensky et son gouvernement « d’avoir inclus deux citoyens américains dans l’échange de prisonniers annoncé aujourd’hui » avec la Russie.

