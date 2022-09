Tanger : le musée Dar Niaba ouvre ses portes au public à partir du 26 septembre

Il s’agit du quatrième musée national ouvert dans la ville du détroit. Après le musée la Kasbah des cultures méditerranéennes ouvert en 2017, Villa Harris-Musée de Tanger en 2021, la Kasbah-espace d’art contemporain en 2021, le musée Dar Niaba ouvre ses portes le 26 septembre 2022, apprend-on d’un communiqué de la Fondation nationale des musées (FNM).

Ancien bâtiment diplomatique, ayant abrité au XIXe siècle le représentant de la légation française, Dar Niaba fut créée pour contenir la pénétration étrangère au Maroc. Elle jouera un rôle d’intermédiaire entre l’État marocain et le corps diplomatique en recevant les requêtes des légations et des consulats et en leur transmettant les communications diplomatiques officielles. Il s’agit du premier siège de la gestion des affaires étrangères marocaines abritant un “Naîb”, représentant l’autorité chérifienne.

Selon la FNM, Dar Niaba se veut “un espace multiculturel et un lieu de vie” qui permettra aux visiteurs “de découvrir une part importante de l’histoire diplomatique du Maroc et de la mémoire de la ville du détroit depuis le XVIIIe siècle. Des documents et des objets témoignant de faits historiques survenus à Tanger depuis l’époque du sultan Moulay Slimane y sont exposés”.

Pour les visiteurs désirant de se rendre en train à Tanger en vue de visiter le musée, la FNM informe qu’ils bénéficieront de tarifs privilégiés, dans le cadre de son partenariat avec l’ONCF.