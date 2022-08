Inauguration du musée Dar Niaba-Maison d’artiste dans la médina de Tanger

Cet établissement culturel et artistique est situé au bâtiment de l’ancienne Dar Niaba de la médina de Tanger, restaurée dans le cadre du programme de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger.

La réalisation de ce projet a été assurée par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) en partenariat avec la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Le budget alloué à ce projet était d’un montant global de 14 millions de dirhams (MDH) pour la rénovation du bâti à l’identique et des travaux de scénographie.

La nouvelle configuration de Dar Niaba-Maison d’artiste, dont la gestion sera déléguée à la Fondation nationale des musées, offre un espace culturel, sur une superficie totale de 1841 m², abritant notamment une salle polyvalente, des salles d’expositions, des ateliers de peinture, de photographie, de traitement d’œuvres, de sculpture et de céramique outre des espaces annexes.

Ce projet fait partie de l’axe “réhabilitation et mise à niveau du patrimoine” du programme de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger, dont l’objectif est de faire revivre 13 espaces historiques à travers la création d’espaces culturels accessibles à la population tangéroise et aux visiteurs de la médina.

La cérémonie d’inauguration de ce musée s’est déroulée en présence notamment du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, du président du Conseil régional, Omar Moro, du directeur général de l’APDN, Mounir El Bouyoussfi, et de cadres de la Fondation nationale des musées.

Pour le directeur du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain Abdelaziz El Idrissi, ce musée “permettra aux habitants et aux visiteurs de Tanger de connaître une part importante de l’histoire du Maroc et de la mémoire de la ville”.

Mémoire diplomatique du Maroc

Le musée documente particulièrement une partie de l’histoire diplomatique du Maroc depuis le 18e siècle, a-t-il relevé, notant que cet établissement compte aussi des œuvres d’art d’artistes de renom qui ont puisé leur inspiration du Maroc, en plus d’un ensemble de documents témoignant de faits historiques survenus à Tanger depuis l’époque du sultan Moulay Slimane.

Le musée a également réuni plusieurs collections privées, ainsi que des œuvres d’art de la famille Fuentes, de Dar El Ghazi et de Bank Al-Maghrib, dans le but de mettre en place une scénographie muséale complète, a-t-il ajouté.

Dar Niaba, qui a abrité la signature de plusieurs conventions et accords durant différentes époques historiques, occupe une place de choix dans la mémoire administrative et diplomatique du Maroc.

Construit à l’époque du sultan Moulay Abderrahmane, le bâtiment est devenu le siège de l’administration du naib (représentant) du sultan à Tanger, trait d’union entre l’État marocain et les représentations diplomatiques étrangères avant l’indépendance.

