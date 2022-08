Tanger : Inauguration d'un musée de la mémoire juive dans l'ancienne médina

Cette synagogue a fait l’objet de travaux de réhabilitation dans le cadre du Programme de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger et de restauration de l’ensemble des lieux de culte qui constituent des espaces à forte portée civilisationnelle, mené par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) en partenariat avec la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

L’espace muséal, d’une superficie de 260 m2, abrite 3 salles d’expositions, des coursives autour du Patio de la Synagogue et une boutique de souvenirs. Il est prévu aussi la création d’un centre d’études et de recherche dédié au Judaïsme Séfarade du Nord du Maroc.

Le projet a porté sur la reconstruction du bâti de la synagogue abandonnée depuis plus de 60 ans et qui menaçait de s’effondrer à tout moment. Les travaux de réhabilitation ont réédifié la synagogue à l’identique dans le respect total de ses composants datant de plus d’un siècle et ont nécessité un budget global de 2 millions de dirhams (MDH), financé par le département de la Culture.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, du président du Conseil régional, Omar Moro, du secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc, Serge Berdugo, du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, du directeur général de l’APDN, Mounir El Bouyoussfi, de cadres de la Fondation nationale des musées, d’élus, de représentants de la communauté juive du Maroc et d’acteurs de la société civile.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Berdugo a souligné que l’inauguration de cet espace muséal « reflète l’interaction entre les différentes composantes de la civilisation marocaine, parmi lesquelles l’héritage et la culture juive constituent un élément important ».

Pour Rachid Tafersiti, chercheur spécialisé dans l’histoire de Tanger, la réhabilitation de la Synagogue Assayag « permet aux habitants de la ville et ses visiteurs de connaître de près le patrimoine juif marocain et l’histoire de la communauté juive du Nord, ses us et coutumes et ses traditions religieuses ».

(avec MAP)