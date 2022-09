Ces transferts ont ainsi affiché une hausse de 7,4 % (+4,03 MMDH) par rapport à la même période de l’année écoulée, précise l’Office des changes, qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juillet.

Comparativement à leur niveau de 2018 (37,76 MMDH) et 2019 (37,46 MMDH), ces transferts ont respectivement grimpé de plus de 20,47 MMDH et 20,77 MMDH, fait savoir la même source.

(avec MAP)