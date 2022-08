Abdellah Boussouf : “La double appartenance est très assumée par la quatrième génération des Marocains du monde”

Dans son discours marquant le 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le 20 août dernier, Mohammed VI a évoqué les 5 millions de Marocains résidant à l’étranger (MRE) ainsi que la diaspora juive marocaine. Il a été question du lien “indéfectible” avec le royaume qui se transmet de génération en génération, mais aussi de compétences à rapatrier, et des insuffisances et écueils auxquels les MRE sont confrontés “pour régler leurs affaires administratives ou pour lancer leurs projets”.

“Le temps est donc venu de doter cette communauté de l’encadrement nécessaire”, a conclu le souverain qui a appelé à “mettre à niveau le cadre institutionnel afférent” aux MRE et à créer “un mécanisme dédié” sans préciser si celui-ci devrait se rattacher aux structures du Conseil…