Alger et Moscou confirment des exercices militaires conjoints au Sahara

L’Algérie et la Russie devraient organiser des exercices militaires conjoints sur le territoire algérien. Baptisé Bouclier du désert 2022, cet exercice est prévu pour le mois de novembre prochain, selon un communiqué du ministère russe de la Défense.

Des manœuvres qui auront pour objectif de s’exercer à “la recherche, la détection et l’élimination de groupes terroristes” et qui se tiendront dans la région saharienne de Bechar. Ces exercices devraient compter sur la participation de près de 80 militaires russes des unités de fusiliers motorisés du nord Caucase et autant de militaires algériens.

Une coopération “profonde et stratégique”

Selon l’armée russe, l’Algérie devrait également participer à un exercice naval avec la marine russe qui se tiendra entre la mer Noire et la Méditerranée. La coopération militaire entre Moscou et Alger semble se renforcer, alors qu’elle était limitée jusqu’à peu aux contrats d’armements. Cette coopération a été qualifiée de “profonde et stratégique” par l’ambassade russe en Algérie.

Une association qui continue de plus belle en matière d’achats de matériel militaire, avec l’acquisition en mai dernier de 14 chasseurs furtifs Su-57 (l’Algérie est le premier client international du constructeur Sukhoï) et de sous-marins de dernière génération. La force aérienne algérienne devrait également se faire livrer 14 bombardiers Su-34 et 14 chasseurs Su-35, auxquels s’ajoute l’acquisition de 14 avions de chasse pour remplacer des appareils en fin de cycle.

Le renforcement de la coopération militaire historique entre l’Algérie et la Russie s’inscrit en pleine offensive d’influence russe en Afrique, qui consolide sa présence au Mali comme en Centrafrique, tout en faisant des appels du pied au Burkina Faso. Une offensive qui est loin de se limiter à la bande sahélo-saharienne et à l’Algérie, mais vise l’ensemble du continent sans distinction, pour faire face au gel des relations avec les pays occidentaux et éviter une dépendance à la Chine.