Lancement d’un appel d’offres pour le programme d'autonomisation des personnes en situation de handicap

Ce programme intervient dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental 2021-2026, notamment dans son volet relatif à la promotion des droits des PSH âgées de plus de 18 ans, afin de promouvoir l’autonomisation et l’inclusion économique de cette catégorie, à travers le soutien des activités génératrices de revenus, indique le ministère dans un communiqué.

Il intervient également dans le cadre de l’opérationnalisation des prestations du Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale et de l’activation de l’accord-cadre relatif à l’accompagnement et à la facilitation de l’inclusion professionnelle et à l’encouragement des initiatives d’auto-emploi au profit des PSH signé entre les ministères de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, et de de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, l’Entraide nationale, l’ADS, l’ANAPEC et l’Office du développement de la coopération (ODCO).

S’agissant de la gouvernance du programme, le ministère a mis en place de nouveaux mécanismes adoptant la dimension territoriale dans le traitement, le financement et le suivi des projets. De même pour l’enregistrement numérique des demandes des porteurs de projets, et leur accompagnement au niveau des centres d’orientation et d’aide des PSH relevant de l’Entraide nationale au niveau territorial, dans le cadre d’une convergence renforcée et de partenariats avec le reste des acteurs territoriaux.

Le ministère a mis en place une plateforme numérique pour recevoir les appels d’offres, à partir du 26 juillet jusqu’au 26 septembre 2022, accessible via le site officiel du ministère et ses pages sur les réseaux sociaux, conclut le communiqué.

(avec MAP)