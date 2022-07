L’ONU appelle à soutenir les acquis du développement en Afrique, menacés par les trois crises actuelles

La vision audacieuse de l’Afrique en matière de développement est toujours à portée de main, et sa réalisation nécessite un changement des mentalités ainsi que la transformation des crises en opportunités”, a déclaré Amina Mohammed, vice secrétaire générale de l’ONU, lors d’un dialogue sur le développement africain organisé au siège de l’ONU à New York le 20 juillet.

“L’Afrique que nous voulons”

Ce dialogue de l’Assemblée générale portait sur le thème “L’Afrique que nous voulons : reconfirmer le développement de l’Afrique comme une priorité du système des Nations unies”. Amina Mohammed y a réaffirmé que les Nations unies partageaient l’idée de “l’Afrique que nous voulons” et soutenaient le Programme de développement durable comme moyen efficace de concrétiser cette vision.

Au nom du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, la vice-secrétaire générale a appelé la communauté internationale à soutenir le développement durable en Afrique face aux trois crises actuelles qui menacent son développement : la pandémie de Covid-19, le changement climatique et la guerre en Ukraine.

“Un énorme potentiel économique et social inexploité”

“L’Afrique que nous voulons n’est pas seulement bénéfique pour le continent, elle l’est aussi pour le monde. Le moment est venu de sauver d’urgence les ODD (Objectifs de développement durable) en Afrique et de jeter les bases de l’ambition de l’Agenda 2063, et dans le monde en général”, a poursuivi Amina Mohammed, soulignant que cela ne pouvait se faire qu’à travers cinq questions : la mise en place de cadres politiques et d’institutions efficaces et fiables, d’infrastructures d’avenir en investissant dans la connectivité et les technologies numériques, d’une éducation et d’un développement des compétences en mesure de devenir les catalyseurs de l’industrialisation de l’Afrique, d’une énergie durable pour tous sur le continent et d’une approche globale du financement.

Le président de l’Assemblée générale des Nations unies, Abdulla Shahid, a saisi l’occasion pour affirmer que l’Afrique était “riche en ressources humaines et naturelles et dotée d’un énorme potentiel économique et social inexploité”.