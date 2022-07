Drame de Melilia : le tribunal de Nador prononce son verdict

Le tribunal de première instance de la ville marocaine de Nador a condamné aujourd’hui chacun des 33 migrants arrêtés lors de l’assaut massif contre la clôture de l’enclave de Melilia, qui a entraîné la mort de 23 de leurs compagnons, a déclaré à l’agence espagnole de presse EFE leur avocat, Mbarek Buyerek.

Les mis en cause ont été condamnés à payer une amende de 500 dirhams et une indemnisation de 3500 dirhams pour les dommages causés aux agents et aux biens publics.

Lors d’une séance tenue hier, ces migrants ont reconnu être entrés illégalement au Maroc, mais nié les autres chefs d’accusation, dont “facilitation et organisation de l’entrée et de la sortie illégales d’étrangers au Maroc” et “outrage à agents publics”.