Drame de Melilia : le Maroc déplace 1300 migrants de Nador vers d’autres régions du pays

Les autorités marocaines ont commencé le transfert des migrants ayant pris d’assaut la frontière entre Nador et Melilia vendredi dernier. Selon EFE, sur les 1550 personnes arrêtées, environ 1300 ont déjà été emmenées de Nador vers une douzaine de villes telles que Khouribga, Beni Mellal, Safi, Errachidia, Fqih Ben Saleh ou Taroudant.

Les transferts devraient également concerner d’autres régions du pays, suivant la politique de dispersion menée par les autorités marocaines, ajoute l’agence de presse espagnole.

Pour rappel, une enquête judiciaire pèse actuellement sur 65 personnes, arrêtées lors des événements du vendredi 24 juin. 33 d’entre elles ont commencé à être jugées hier au tribunal de première instance de Nador, une audience qui se poursuivra lundi prochain.

Les 32 autres migrants poursuivis (dont un mineur) ont été remis hier au parquet de la Cour d’appel de Nador et seront jugés à partir du 13 juillet. Ces personnes sont inculpées de crimes plus graves : “organisation et la facilitation d’entrée et de sortie irrégulières d’étrangers depuis et vers le Maroc, dans le cadre d’une bande organisée”, “enlèvement et rétention d’un agent des forces publiques” marocaines, “incendie de forêt”, “désobéissance” et “rassemblement armé”.

Les audiences du procès seront suivies par des ONG, dont les associations de défense des droits humains.

(avec EFE)