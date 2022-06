Construction automobile: les exportations prévues à 52,6 MMDH en 2022

Eclaircie dans le secteur de la construction automobile au Maroc. Les exportations de la construction automobile devraient connaitre un accroissement de 33,7% à 52,6 milliards de dirhams en 2022, indique BAM dans son récent rapport sur la politique monétaire selon Bank Al-Maghrib (BAM). L’institution présidée par Abdellatif Jouahri table sur une croissance de 10,5% à 58,1 MMDH en 2023 pour les exportations de la construction automobile.

Dans le même rapport, la Banque centrale marocaine indique également que les expéditions du phosphate et dérivés ressortiraient en rebond de 43,4% à 115,1 MMDH, en lien avec la hausse prévue des cours, avant de reculer à 10,8% en 2023 à 102,7 MMDH.

S’agissant des exportations du secteur « agricole et agroalimentaire », elles devraient s’améliorer de 6,5% à 74,2 MMDH en 2022 et de 1,3% à 75,2 MMDH en 2023, fait savoir la même source. Les importations quant à elles afficheraient pour leur part une progression de 24,2%, tirées principalement par un alourdissement de 61,6% de la facture énergétique.

En 2023, la hausse des importations devrait se limiter à 0,3%, sous l’effet notamment de l’augmentation de 7,8% de celles de biens de consommation et d’un allégement de 9,2% de la facture énergétique à 111,2 MMDH.

En parallèle, et en lien avec la réouverture des frontières, les recettes de voyage devraient s’améliorer, tout en restant à des niveaux inférieurs à ceux d’avant crise, passant de 34,3 MMDH en 2021 à 54,3 MMDH en 2022, puis à 70,9 MMDH en 2023.

Quant aux transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE), et après une hausse de 37,5% à un montant record de 93,7 MMDH en 2021, ils reculeraient de 6,8% à 87,3 MMDH en 2022 et de 3,8% à 84 MMDH en 2023.

Pour ce qui est des flux d’investissements directs étrangers (IDE), les recettes avoisineraient 3% du produit intérieur brut (PIB) sur l’horizon de prévision.

Tenant compte notamment des hypothèses d’entrées de dons de 2,2 MMDH en 2022 et de 2 MMDH en 2023 et de financements extérieurs prévus du Trésor à l’international, les avoirs officiels de réserve (AOR) se situeraient à 342,5 MMDH à fin 2022 et à 346,4 MMDH à fin 2023, soit l’équivalent de plus de 6 mois d’importations de biens et services.

Globalement, les exportations devraient augmenter de 22% en 2022, puis s’accroitre de 0,8% en 2023.

(avec MAP)