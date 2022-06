Emprunts : des discussions sont engagées pour une éventuelle sortie du Maroc sur le marché international

Des discussions entre le Trésor et les banques conseils sont déjà engagées pour tâter le terrain auprès des investisseurs internationaux, évaluer les conditions de prêts sur les marchés mondiaux et voir comment évolue la prime de risque du Maroc dans les conditions actuelles”, a souligné le gouverneur de la banque centrale lors d’un point de presse à l’issue de la deuxième réunion trimestrielle du Conseil de BAM.

Il a précisé que sur les 40 milliards de dirhams (MMDH) de dettes en devises prévues par la loi de finances 2022, environ 15 à 20 MMDH seraient mobilisés auprès des institutions multilatérales de développement, tandis que le reste devrait être mobilisé via les marchés financiers internationaux.

Abdellatif Jouahri a dans ce sens noté qu’il appartiendra au gouvernement et au ministère des Finances de juger s’il est opportun de réaliser une sortie, ou non, sur les marchés internationaux, rappelant que les conditions ne seront pas aussi favorables que lors de la précédente sortie du Trésor en 2020, notamment à cause du resserrement des politiques monétaires dans le monde qui va impacter les conditions auxquelles le Trésor va emprunter.

Le Trésor a toujours la possibilité, pour ses besoins sur le plan budgétaire, de recourir au tirage de la ligne de précaution et de liquidité (LPL) qui n’a pas encore été utilisé, sachant que les statuts du FMI et de BAM le permettent, a conclu Jouahri.

(avec MAP)