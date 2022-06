Le CCM interdit "La Dame du Paradis", film constesté dans le monde musulman

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a décidé de ne pas accorder une autorisation au film ‘La Dame du Paradis'(‘The Lady Of Heaven’) de son réalisateur Eli King et son auteur Yasser Al Habib et d’interdire sa projection commerciale ou culturelle sur le territoire national », justifie le CCM dans son communiqué publié samedi 11 juin dans la soirée.

L’œuvre de l’auteur koweïtien chiite raconte l’histoire de la fille du prophète Mohamed, Fatima Zahra, épouse d’Ali, premier imam chiite. Déprogrammé au Royaume-Uni, le film est accusé par des musulmans sunnites de représenter le prophète et d’adopter un point de vue pro-chiite sur la lutte de succession qui suivit sa mort en 632.

La décision du CCM survient après que le Conseil supérieur des oulémas a « fermement condamné » samedi le contenu du film. Dans un communiqué, ce conseil présidé par le roi Mohammed VI dénonce « la falsification flagrante de faits établis de l’histoire de l’Islam ».

« Cette falsification des faits, qui porte atteinte à l’Islam et aux musulmans, est rejetée par tous les peuples, parce qu’elle ne sert pas leurs intérêts supérieurs entre les nations, particulièrement en ces temps », souligne le communiqué.

Sorti le 3 juin au Royaume-Uni, le film a été déprogrammé par la chaîne « Cineworld » après des rassemblements de musulmans devant ses salles de cinéma où il était diffusé. Il a donc été jugé « blasphématoire » en Egypte, au Pakistan, en Iran et en Irak entre autres pays musulmans.

(avec AFP)