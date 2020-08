Guerres fratricides pour l’héritage du Prophète

Hela Ouardi a décrit, documents à l’appui, les guerres de succession ayant suivi le décès du prophète Mohammed. Un ouvrage argumenté qui dérange aujourd’hui. Et pour cause, le temps passant, les Compagnons du prophète ont acquis une sacralité inviolable. Quiconque rappelle, comme le fait Hela Ouardi, qu’ils ont été “humains, trop humains” pour reprendre le titre d’un livre de Nietzsche, à savoir des êtres de chair et de sang, mus par l’ambition, la jalousie, l’envie et le désir d’enrichissement, prête le flanc sinon à la censure, du moins à l’opprobre. Dossier réalisé L’essai historique de Ouardi, Les Califes maudits, qui s’inscrit dans le prolongement de son premier ouvrage, Les derniers jours du prophète, dynamite une époque sanctuarisée par la oumma: la phase d’éclosion de l’islam. Sans avoir été officiellement interdit, le livre est…