Essaouira : la Cité des arts et de la culture sera signée Oscar Niemeyer

Cette rencontre s’est déroulée en présence du conseiller du roi Mohammed VI et président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du gouverneur de la province d’Essaouira, Adil El Maliki, du président du conseil communal, Tarik Ottmani, du directeur général de la Société de développement local (SDL) « Essaouira Culture, Arts et Patrimoine », et des membres du groupement des architectes marocains et brésiliens partenaires du projet, dont fait partie le petit-fils de l’architecte mondialement reconnu, Oscar Niemeyer, qui a fait don au Maroc et à Essaouira de l’esquisse de ce futur projet.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Azoulay a tenu à rendre un hommage à Oscar Niemeyer, un des plus grands architectes du 20è siècle, décédé en 2012, pour cette « offrande historique et emblématique faite au Maroc depuis Essaouira ».

En plus de sa place majeure en tant qu’architecte de renommée mondiale, Oscar Niemeyer était aussi « un militant infatigable de toutes les valeurs d’altérité, de justice et de dignité partagée » a déclaré le conseiller du roi en soulignant « qu’Essaouira ne peut qu’être fière de figurer sur la liste très sélective et tellement exaltante des villes où Oscar Niemeyer a signé ses plus beaux projets ».

Un projet philosophique et culturel

De son côté, M. Bensaid a souligné le soutien de son département aux efforts consentis à l’échelle d’Essaouira pour la promotion des différentes facettes de la culture, expliquant que le projet de la Cité des arts et de la culture revêt une importance particulière avec une portée non seulement nationale mais aussi internationale.

Rappelant l’existence d’une stratégie dédiée à la région et à la ville d’Essaouira, le ministre a fait observer que le grand défi demeure, par la suite, l’animation culturelle, une question qui est à l’ordre du jour de cette rencontre avec les autorités et les élus de la ville. « Essaouira connaît aujourd’hui une transformation majeure et jouit d’un intérêt national et international », a-t-il soutenu, relevant que le ministère apportera certainement sa touche à cette dynamique et veillera au suivi rigoureux avec les différents partenaires locaux et régionaux.

Pour sa part, le petit-fils d’Oscar Niemeyer, Carlos Eduardo Niemeyer, a fait part de son immense joie d’être au Maroc et à Essaouira, en particulier, soulignant que cette Cité des arts représente un projet très cher à son défunt grand-père qui a « connu, compris et aimé Essaouira à travers sa relation avec André Azoulay, initiée et entretenue grâce à l’engagement passionné et constant de l’ambassadeur du Brésil au Maroc à l’époque, M. Frederico Estrada Meyer ».

« C’est pour cette raison qu’il a réalisé cette esquisse dont il a fait don au Maroc et à Essaouira, avec beaucoup de volonté et d’amour », a-t-il relevé. Ainsi, a-t-il enchaîné, « je me sens dans l’obligation d’accompagner ce projet qui était l’une des dernières œuvres de mon grand-père », tout en exprimant « son entière disposition à apporter l’appui nécessaire pour que ce rêve devienne réalité ».

A noter que le projet sera réalisé sur un terrain de 3,6 hectares et comprendra notamment un grand théâtre d’une capacité de 1000 places, un conservatoire de musique, une maison du livre, un musée des arts traditionnels et un autre du thé, une esplanade (scène extérieure) pouvant accueillir jusqu’à 30.000 personnes et un parking souterrain.

L’imposante structure culturelle permettra de fédérer l’accueil d’une série d’activités culturelles, artistiques et artisanales qui seront regroupées dans un complexe répondant aux standards internationaux en la matière.

