Election d'un nouveau binôme à la tête de l'AMITH

Ce binôme a été élu pour un programme fondé sur des valeurs de « transparence, d’intégrité et de bienveillance », s’engageant à fédérer l’ensemble des composantes du secteur autour du projet de l’association.

Les deux nouveaux dirigeants ont également profité de cette élection pour rappeler l’importance du secteur textile à l’échelle nationale en termes d’emplois, de valeur ajoutée, d’exportations et de rapatriement de devises, ajoutant que le secteur présente encore des opportunités qu’il faut saisir.

Ainsi, le binôme s’est engagé à réaliser un programme s’articulant autour de 6 axes clés, notamment le soutien de la souveraineté industrielle du Maroc en réduisant les importations textiles, le développement des exportations et la conquête de nouveaux marchés, le soutien de la création d’emplois dans le secteur, la promotion de formations, le développement d’une industrialisation et de l’intégration du secteur et la facilitation de la régionalisation du secteur, notamment dans les provinces du sud.

Le nouveau président a insisté sur le rôle de l’AMITH qui doit retrouver sa place en tant qu’association précurseur, représentant une force de proposition dans l’avancement des dossiers de ses partenaires.

Pour rappel, présente depuis plus d’un demi-siècle, cette association a pour mission de défendre et d’assurer la montée en compétences du secteur textile-habillement marocain. De la formation à la promotion, l’association intègre des normes de gouvernance environnementales et sociales à l’ensemble de ses procédures et de ses actions.