Le Boualem, le Code pénal, la rupture du jeûne et les menstrues de sa voisine

Salut à vous les amis. C’est au hasard de ses pérégrinations sur Internet que le Guercifi déshydraté est tombé sur une très belle interview de notre ministre de la Justice, un homme plein de ressources, tbarkallah. Curieux, le Boualem a déroulé l’entretien, très riche en enseignements, et il est venu sans plus de formalités vous en rendre compte. C’est ainsi qu’il a pu avoir des nouvelles du nouveau Code pénal, dont on entend parler depuis des années. Il paraît qu’il est prêt, c’est une très bonne nouvelle. On ne sait pas trop ce qu’il nous réserve, le suspense est total. Mais on vient d’avoir un scoop, sur le thème très attendu des relations sexuelles. Selon le ministre, tenez-vous bien, il est prévu “l’abandon de la pénalisation des relations sexuelles hors mariage dans l’espace privé”. Allez savoir pourquoi, le ministre insiste pour préciser que dans l’espace public, les peines d’emprisonnement sont maintenues. C’est du moins ce que Zakaria Boualem a retenu, mais il vous répète qu’il est en état d’hypoglycémie sévère. S’il a bien compris, l’État a décidé d’arrêter de…

