L’assurance automobile au cœur des discours de la séance d’ouverture du 9e Rendez-vous de l’Assurance

L’événement a démarré avec une cérémonie d’ouverture, ce mercredi 8 mars 2023, qui a été marquée par l’intervention de son Excellence Madame Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, lue par la Directrice du Trésor et des Finances extérieures, Madame Faouzia Zaaboul. Suivie des allocutions de Monsieur Mohamed Hassan Bensalah, président de la FMSAR, de Monsieur Othman Khalil El Alamy, président par intérim de l’ACAPS et de Monsieur Olusegun Omesihin, président de NIA.

“L’IA, les véhicules autonomes, les petits véhicules sans permis ou encore les trottinettes sont autant d’exemples qui bouleversent le secteur de l’assurance. Nous devons être en mesure de les identifier, les analyser et les intégrer dans la politique de la gestion des risques. Les nouvelles technologies sont également un levier important pour l’inclusion du métier de l’assurance et offre des possibilités intéressantes en matière d’amélioration de l’expérience client”, a déclaré le président de la FMSAR.

Et d’ajouter : “Nous œuvrons au côté de l’ACAPS pour faire aboutir le projet de la dématérialisation de l’assurance automobile, certains de nos confrères africains ont déjà déployé ce projet et nous caressons l’espoir de pouvoir le déployer au Maroc en deuxième semestre de cette année.”

De son côté, le président par intérim de l’ACAPS a souligné que l’avènement de la voiture électrique a bouleversé le secteur de l’assurance. “Il est donc important de développer une politique d’assurance qui s’adapte avec les caractéristiques de la voiture du futur, notamment sa digitalisation et son propre système d’exploitation, qui changera ainsi la notion d’accident”, a-t-il noté.

Évoquant le rôle du secteur d’assurance dans l’économie nationale, la directrice du Trésor et des Finances Extérieures, Fouzia Zaaboul a indiqué que “l’assurance occupe un rôle fondamental dans l’économie nationale, elle est donc appelée à se renforcer pour accompagner la stratégie du développement économique du Royaume. Dans ce cadre, le Maroc a mis en place une stratégie d’inclusion financière, en plus de l’augmentation de 50 % des allocations pendant 4 ans, etc.”

L’un des moments forts de cette séance inaugurale était la signature d’une convention de coopération technique entre la FMSAR et la Nia sur différents domaines, notamment l’assurance automobile, qui portera sur la formation professionnelle, les échanges et d’autres actions qui ont pour vocation d’améliorer l’industrie de l’assurance au Maroc et en Afrique.

En outre, le président de la FMSAR n’a pas raté l’occasion de célébrer la journée internationale des femmes, en rappelant l’importance d’œuvrer pour supprimer les inégalités persistantes entre femmes et hommes dans le domaine de la technologie. D’après l’ONU, 35 % des femmes n’utilisent pas internet et d’ici 2050, 75 % des emplois seront liés au domaine technologique, alors que les femmes occupent seulement 22 % des métiers en IA.