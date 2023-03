Pour sa 13e édition, le Technopark met à l’honneur la femme marocaine en choisissant pour axe “Women in Action : le Technopark célèbre et encourage l’entrepreneuriat féminin”.

Du 1er au 20 mars, tous les sites du Technopark (Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir) proposent une programmation riche en formations, coachings personnalisés, ateliers et talks d’inspiration, ainsi que d’autres activités visant à encourager et à soutenir l’entrepreneuriat féminin.

Pour rappel, l’année précédente, le Technopark a organisé une édition mémorable qui a duré 30 jours, avec 50 intervenants et experts, 55 workshops et ateliers, 40 exposants au souk solidaire, au profit de 1000 bénéficiaires.

À cette occasion, une conférence plénière a été organisée le vendredi 3 mars au Technopark Casablanca “De la résilience à la performance : femmes marocaines qui façonnent le changement” où lon a pu découvrir les parcours exceptionnels de ces femmes inspirantes qui œuvrent activement dans des actions concrètes pour un développement prospère inclusif et durable.

Animés par une volonté commune de contribuer à un avenir meilleur pour tous, nous sommes heureux de vous présenter les invitées d’honneur de cette conférence :

Hajar Mousannif : Experte internationale en Intelligence artificielle. Prix de l’UNESCO “Women in Science”.

Laila Berchane : Fondatrice de l’association LOOP For Science & Technology et de Robots & More.

Nadia Ben Bahtane : Fondatrice de Pink Wave et une des “MOST ADVENTUROUS OPEN WATER WOMEN”.

Khadija Ezaoui : Experte en Énergies renouvelables.

Fatima Atif : Arbitre de basket-Ball, championnats nationaux.

Majda Brabije : Championne internationale et arbitre des sports de cerveau (Lecture rapide et Mind Mapping).

Rachida Elbergui : Fondatrice de la coopérative ANGOUANE et lauréate du Prix Tamayuz.