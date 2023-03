Souriante, avenante, professionnelle et très efficace. Ceux qui ont déjà collaboré avec Houda Lahlou ne tarissent pas d’éloges à son égard. Orienté résultat et stratégies de promotion de marque, Houda Lahlou compte à son actif plusieurs réalisations importantes. Dans le domaine de l’hôtellerie, elle a fait ses marques et ses performances font parler d’elle. Spécialisée dans les relations publiques, le marketing et la communication, Houda Lahlou a contribué au lancement de plusieurs marques et projets, et à l’ouverture de plusieurs grands établissements hôteliers au Maroc, comme le Sofitel Tamuda Bay Beach and Spa, le Hilton Tangier Al Houara Resort and Spa ou encore le Fairmont Taghazout Bay où elle occupe actuellement le poste de Senior PR & Communications Manager. Houda Lahlou est réputée pour sa créativité, ses stratégies innovantes axées notamment sur le digital et les nouvelles méthodes de communication. Ce pur produit de l’école marocaine (lauréate de l’Ecole nationale de commerce et de gestion de Kénitra) est une source d’inspiration pour les jeunes femmes désireuses de faire carrière dans le secteur touristique. Grâce à sa persévérante, ses idées novatrices et ses qualités humaines, elle a pu gravir les échelons pour figurer aujourd’hui parmi les personnes qui façonnent ce secteur.