Hind Senhaji, Manager Marketing et Communication d’Anouar Invest

La com et le marketing sont le dada de Hind Senhaji. Passionnée et persévérante, Senhaji dispose d’un parcours atypique. Après des études en management et en marketing, elle intègre en 2012 Palmeraie Développement en tant que chargée d’étude marketing. L’un de ses projets phares est sans conteste le rebranding de Palmeraie Luxury Living. En 2021, elle est promue chef de projet senior en Marketing et Communication à Espaces Saada, filiale de Palmeraie Immobilier. Elle a notamment réussi dans la définition du positionnement des marques du groupe. En parallèle, elle a supervisé le développement et le lancement de nouveaux produits et offres. Désireuse mener des projets stratégiques et d’envergure, elle quitte la holding pour rejoindre Sama Invest. Elle a été derrière la mise en place d’une véritable stratégie marketing du groupe. Ensuite, cap vers le groupe Anouar Invest en août 2022 en tant que Manager Marketing et Communication, un groupe où l’épanouissement et le bien-être des femmes passent avant tout. Consécration pour Hind Senhaji qui est stimulée par les challenges. Elle s’est ainsi attelée à élaborer et piloter le lancement de plusieurs campagnes de communication, en plus de la définition de la stratégie marketing des projets du groupe selon le standing et la promotion de l’image du groupe auprès des partenaires. Aujourd’hui, elle pilote un projet d’automatisation et digitalisation de l’expérience client.