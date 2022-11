Coupe du Monde 2022 : quand l’argent fait le foot

La Coupe du Monde a commencé. Tes potes ne parlent plus que de ça. Au bureau, les horaires des réunions sont calés en fonction des horaires des matchs. L’humeur de ton cousin dépend des cotes des matchs sur lesquels il parie frénétiquement. Ta mère, comme tous les quatre ans, est prise d’une espèce de frénésie patriotique. On est en plein dans la Coupe du Monde et c’est formidable. Même toi qui n’aimes pas particulièrement le foot, même toi qui ne comprends pas grand-chose au foot, tu trouves ça formidable.

“Mais surtout le foot, c’est la plus dingue des usines à bonheur collectif” Fatym Layachi

D’abord c’est un truc qui n’a lieu que tous les quatre ans, alors c’est un peu exceptionnel. Et par principe tu aimes les trucs un peu exceptionnels. Mais surtout le foot, c’est la plus dingue des usines à bonheur collectif. Même si on n’y comprend pas grand-chose au foot en tant que tel. C’est formidable tous ces espoirs de victoire. Tous les quatre ans, on se permet de rêver plus…