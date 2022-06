Cannabis : comment faire du cultivateur et non de l’industriel le “Goliath” du nouveau business licite

Après une longue attente, l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) a tenu, le 2 juin, son premier conseil d’administration. L’organe de régulation a pour mission de mettre en musique la « stratégie de l’Etat dans le domaine de la culture, la production, la fabrication, la transformation, la commercialisation, l’exportation du cannabis et l’importation de ses produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles. » Pour l’instant, l’ANRAC ne dispose pas encore de direction générale. L’entité faisant partie des établissements publics stratégiques, son directeur ou sa directrice est nommé(e) par dahir, donc directement par le roi selon la loi organique n° 02-12. En attendant cette nomination, et la finalisation des textes d’application de la loi n°13-21 relative aux usages licites du cannabis, l’arsenal juridique compte pour l’instant deux décrets d’application et…

