14-18, les Marocains dans la Grande Guerre

Interdites dans les colonies, les relations entre femmes blanches et hommes de couleur se multiplient en métropole et inquiètent les autorités. Censure postale, contrôle de la vie intime, dissuasion des familles sont alors utilisés pour réguler ces unions et les enfants qui en naissent.

Sur le bateau menant les troupes coloniales en France, une jeune recrue se fait remarquer en 1914. En quittant le Maroc, un lieutenant a emmené une femme avec lui. Intégrée aux spahis, Fatima devient alors la seule femme combattante connue de l’armée française.

De la bataille de la Marne au chemin des Dames, les Marocains participent activement à la défense de la France durant la Première Guerre, collectionnant les décorations. Mais les médailles ne cassent pas le plafond de verre.