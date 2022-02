La France, les musulmans et le djihad allemand

Épisode 6. 1914. L’Allemagne et l’empire ottoman appellent à un “djihad mondial”. Propagande et camp de rééducation politique visent alors à déstabiliser la France dans ses colonies et attirer les combattants musulmans de son armée. L’État français riposte en construisant des mosquées en France, en envoyant des imams sur les fronts et en finançant des pèlerinages… quitte à développer l’amalgame entre Maghrébins et musulmans, et les enfermer dans l’image de fanatiques religieux.

Par Nawal Lyamini