Le Maroc, entre guerre coloniale et guerre civile

Épisode 7. Dans l’histoire du Maroc, la Première Guerre mondiale est reléguée au second plan, derrière la guerre de conquête française et la résistance anticoloniale. Durant 4 ans, ces 2 conflits s’entrecroisent et les flux de circulation se complexifient. Des soldats marocains rejoignent les troupes françaises. Des esclaves passent dans les camps de tirailleurs sénégalais créés au Maroc. Des hommes partent se battre en France quand, en sens inverse, des prisonniers allemands sont exploités dans les grands chantiers du protectorat.

Par Nawal Lyamini