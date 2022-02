Fatima la Marocaine ou l’intrépide spahi de l’armée française

Épisode 4. Sur le bateau menant les troupes coloniales en France, une jeune recrue se fait remarquer en 1914. En quittant le Maroc, un lieutenant a emmené une femme avec lui. Intégrée aux spahis, Fatima devient alors la seule femme combattante connue de l’armée française.

Été 1914. Port de Rabat. Le lieutenant-colonel Gustave Dupertuis embarque avec sept escadrons de 200 hommes, direction Cette (actuelle Sète). Le lendemain, l’homme se promène sur le pont, quand il croise “un tout jeune spahi qui [le] salue d’un air un peu gêné”, raconte-t-il dans ses mémoires publiées dans Un homme d’aventure, tome 1 (Editions Les Presses du Midi). Un enfant de troupe peut-être ? La question n’est plus de son ressort et sort de son esprit. Jusqu’au lendemain et sa seconde rencontre avec ce mystérieux individu.

Cette fois, ses yeux s’attardent sur la recrue à “l’extrême jeunesse et à la main fine”. Un détail attire son regard. Sur son visage, “une espèce de petite étoile bleue” est dessinée. Pour Gustave Dupertuis, il n’y a alors plus l’ombre d’un doute. Son “enfant de troupe [est]…