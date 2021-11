Prostitution et histoire coloniale : Bousbir, l’exposition que vous ne verrez pas

Prévue de longue date, une exposition retraçant l’histoire du quartier Bousbir, ancien bastion casablancais de la prostitution, a été brusquement annulée la veille de son inauguration. De quoi jeter le voile sur un pan de l’histoire coloniale et empêcher le devoir de mémoire.

Ce n’est un secret pour personne, mais on préfère parfois l’oublier. Les murs de Bousbir, eux, s’en souviennent : ce quartier de Casablanca abritait un haut lieu de prostitution de 1923 à 1955. Une exposition se proposait de dérouler cette histoire. Prévue du 11 novembre 2021 au 28 janvier 2022 à la Villa des Arts de Casablanca, “Bousbir, images et récits de l’ancien quartier réservé de Casablanca (1923-2021)” a mystérieusement été déprogrammée la veille de son vernissage. Le motif? “Des cas de Covid-19 à la Villa des Arts” pour les uns, “un cas de force majeure”, sans plus de détails, pour les autres. D’après les témoignages de plusieurs personnes liées à l’organisation de cette…