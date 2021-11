Gastronomie : Escoffier et fier d'en être

L’association des Disciples d’Escoffier a été créée en 1954 pour rendre hommage à Auguste Escoffier, d’abord en France puis partout dans le monde. Le cuisinier Auguste Escoffier, décédé en 1935, est sans doute la figure la plus célèbre de l’histoire de la gastronomie française. C’est lui qui, au XIXe siècle, a entrepris de codifier la cuisine. Il a passé des années à répertorier la gastronomie afin de rédiger Le Guide culinaire, publié en 1903, qui comporte cinq mille recettes et reste à ce jour considéré comme la bible de la cuisine. Ses disciples ont comme volonté de perpétuer son héritage et l’association marocaine a pour vocation, à moyen terme, de codifier, répertorier et d’inventorier la cuisine marocaine. C’est l’une des raisons qui ont motivé Karim Ben Baba, le chef exécutif de la Grande Table Marocaine du Royal Mansour…

