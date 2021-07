Il y a 40 ans… les émeutes du Pain, à Casablanca

Ce 20 juin 1981, Saïd Masrour ne l’oubliera jamais. Descendu défiler avec les manifestants par pure curiosité, il sera raflé chez ses parents (voir encadré). Emprisonné pendant 13 ans, il a recouvré la liberté en 1994. Depuis, il est devenu président de l’Association du 20 juin 1981 et se bat pour le droit des victimes. Mais avant de narrer son histoire et celle des émeutes de Casablanca, il faut dresser le tableau de l’époque. Car impossible de faire l’économie du contexte, seul en mesure de délivrer les signes avant-coureurs de ce drame non programmé. En 1979, le Maroc est frappé par le second choc pétrolier qui pénalise son industrie. En 1980, l’Europe entre en récession, ce…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail