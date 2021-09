Harcèlement sexuel à l’université de Meknès : échantillon d’un système qui peine à protéger les étudiantes

Un scandale vite étouffé. C’est en ces termes que Malika*, ancienne étudiante de la faculté de lettres et de sciences humaines de l’Université Moulay Ismaïl de Meknès, décrivait à TelQuel en juillet 2021 une affaire de “dick pics” (photos de pénis, ndlr) impliquant un professeur de sociologie de l’établissement et une de ses camarades. Malgré un signalement à l’administration en 2017 par l’étudiante victime de ces messages à caractère sexuel, rien n’aurait été fait pour écarter l’enseignant. “Certains professeurs avaient alors demandé à cette dernière de ne pas porter plainte, de calmer le jeu”, témoignait Malika, qui aurait elle aussi été victime de harcèlement. “Je ne pouvais pas en parler à l’administration parce qu’elle est toujours du côté du professeur et qu’il y a…

