Élargissement de la campagne de vaccination aux 12-17 ans dès le 31 août

La campagne de vaccination des 12-17 ans démarrera le mardi 31 août. C’est ce qu’ont déclaré les ministères de la Santé et de l’Éducation dans un communiqué conjoint publié ce vendredi. La même source précise que la décision a été prise le 26 août, suite aux recommandations du Comité scientifique et technique en charge de la gestion de l’épidémie de Covid-19.

Deux vaccins seront utilisés pour les 12-17 ans : Sinopharm et Pfizer, “qui ont prouvé leur efficacité sur cette catégorie à l’international”, souligne le communiqué.

Établissements mobilisés

Le communiqué a précisé que la liste des établissements scolaires mobilisés pour la vaccination serait publiée dans les jours qui viennent sur le site web du ministère de l’Éducation www.men.gov.ma, ainsi que sur les plateformes électroniques des différentes académies régionales.

Les ministères de la Santé et de l’Éducation incitent les parents à participer activement à la campagne et à accompagner leurs enfants se faire vacciner dans l’établissement le plus proche de leur lieu de résidence.

Des unités mobiles seront par ailleurs déployées dans les zones rurales pour atteindre un maximum d’élèves.