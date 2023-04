Drame de Melilia : le premier des 23 migrants morts enterré à Nador

L’enterrement est le premier de l’une des victimes mortelles de la tragédie et a eu lieu vendredi, selon la section de Nador de l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH), une information confirmée par l’agence espagnole EFE qui cite des sources officielles.

Selon l’ONG, le défunt – un ressortissant soudanais – a été enterré dans le cimetière de Salem à Nador, après avoir accompli les formalités judiciaires et administratives nécessaires et son identification par les membres de sa famille qui étaient présents.

L’enterrement a eu lieu après l’accomplissement de la prière funéraire dans une mosquée de la ville marocaine, a indiqué la même source.

La tragédie s’est produite lorsqu’environ 2 000 migrants, pour la plupart des réfugiés soudanais, ont tenté d’accéder de manière irrégulière au poste frontière de Barrio Chino à Melilla, causant la mort de 23 migrants et des centaines de blessés parmi les migrants et les agents espagnols et marocains.