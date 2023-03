Safi Invitational, une compétition de surf de jour comme de nuit

Au total, 36 athlètes prendront part à cette compétition. “Nationaux et internationaux, femmes et hommes, surfeurs et bodyboardeurs, s’attaqueront à des vagues allant de 2 à 3 mètres de haut”, indiquent les organisateurs dans un communiqué, précisant que les compétiteurs internationaux viendront d’Australie, des États-Unis, du Brésil, d’Espagne, de France, d’Israël ou encore d’Algérie.

Initiée par Saad Abid, surfeur marocain passionné de sports extrêmes, activiste environnemental et fondateur de l’association Bahri, cette compétition inédite est une première, dans le sens où elle se tiendra de jour et de nuit. En effet, grâce à un large dispositif adapté mis en place pour éclairer la houle de nuit, le championnat pourra se prolonger une fois le soleil couché.

Par ailleurs, différentes actions sociales seront organisées pour l’occasion. Des cours de surf seront donnés gratuitement aux enfants, un grand nettoyage de plage sera organisé pendant l’événement et des coopératives locales seront mises en avant. Une façon de soutenir le développement touristique de la ville de Safi, dont les vagues attirent déjà des surfeurs du monde entier.