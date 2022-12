Ramzi Boukhiam, premier surfeur marocain à se qualifier au WCT

Une première pour le Maroc, l’Afrique du Nord, le monde arabe. Alors que la qualification des Lions de l’Atlas occupe toute l’attention médiatique, les autres disciplines marocaines ne sont pas en reste. À Hawaii, la World Surf League (WSL) a annoncé, jeudi 1er décembre, la qualification du prodige du surf marocain au Championship Tour.

“Nous avons ce qu’il faut pour réussir”

Après sa qualification, Ramzi Boukhiam a déclaré : “Ça fait dix ans que j’ai commencé ma carrière en Pro Junior et que je participe aux WSL Qualifier series. Ceci prouve que si vous travaillez dur, vous pouvez toujours y arriver. Leonardo Fioravanti (surfeur professionnel italien qui s’est qualifié pour la première fois pour le Championship Tour en 2017, ndlr) était là et m’a annoncé que je pourrais me qualifier aujourd’hui, bien que je ne m’y attendais pas de sitôt. Je suis très fier du travail que j’ai accompli et de montrer à la nouvelle génération marocaine que nous avons ce qu’il faut pour réussir.”

Originaire de la région d’Agadir, Ramzi Boukhiam a passé une grande partie de son enfance près des côtes à faire du bodyboard avant de passer au surf. Il tombe alors amoureux de l’art de surfer les vagues, une passion qui lui a valu une participation aux Jeux olympiques de Tokyo, en tant que porte-drapeau marocain.

La qualification de Ramzi Boukhiam au WTC 2023 est une consécration pour l’athlète marocain, mais aussi pour la discipline qui se développe au Maroc et dont les acteurs locaux se battent pour la création d’une industrie locale.

La région où le jeune a découvert sa passion a d’ailleurs accueilli, fin octobre 2022, le premier salon du surf en Afrique, Taghazout Surf Expo, en partenariat avec la Fédération marocaine de surf, l’Office national du tourisme (ONMT) et le Centre régional du tourisme (CRT).