Saad Abid : “Le chromosome écologiste existe chez les Marocains, il faut juste le déclencher”

Crier “Vive Sa Majesté” durant la COP21, ça ouvre des portes ?

Pas du tout, bien au contraire ! Ça vous fait passer pour un ayach ou pour un mec qui veut une grima.

Mais ça vous a ouvert une porte à vous, non ?

Aucune porte ne s’est ouverte après ma rencontre avec Sa Majesté à la COP21. La vidéo a fait du buzz, beaucoup de médias l’ont reprise.

“Au Maroc, quand on aime notre pays et qu’on lève le drapeau, on nous fait passer pour un ayach au lieu d’un patriote” Saad Abid

Restons dans l’écologie : le combat est-il réaliste au Maroc ?

Au Maroc, quand on aime notre pays et qu’on lève le drapeau, on nous fait passer pour un ayach au lieu d’un patriote. Moi, je continuerai à le faire, et que ceux que ça dérange se cognent la tête contre le mur.

Des pays étaient comme nous et ont réussi le pari. Je…