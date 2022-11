Taghazout Surf Expo : surfin' Morocco

La première édition de Taghazout Surf Expo, qui s’est déroulée du 27 au 30 octobre, a été une vitrine pour cet ancien village de pêcheurs devenu le rendez-vous des surfeurs du monde entier. Des touristes pas comme les autres que l’on désire plus nombreux à l’avenir.

Prenez un spot emblématique considéré comme l’une des plus belles vagues du monde : Anchor point. Posez y un village de tentes avec 30 exposants, organisez quelques séances matinales de yoga, des ateliers artistiques et des workshops en journée, saupoudrez de tables rondes, puis ajoutez en soirée une bonne pincée de concerts… Voici la recette de Taghazout Surf Expo qui a accueilli 25 000 visiteurs du 27 au 30 octobre, soit 10 000 de plus que prévu. Revenons sept ans plus tôt, en 2015. Saïd Bella et Rachid Moutchou sont face à la mer en compagnie de surfers. L’air marin leur remue les méninges : les deux natifs de la région ont l’idée de créer un événement dédié au surf, qui prendrait en compte les multiples dimensions de ce sport de glisse.

à lire aussi

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

C’est que…