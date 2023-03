Le fonds d’investissement Ithmar Capital obtient une triple certification ISO

Cette certification tripartite a fait suite à un audit externe réalisé par un des cabinets accrédités de la place pour la délivrance des certifications, dont les travaux ont conclu à la conformité du système de management en vigueur à Ithmar aux normes ISO 37001, ISO 9001 et ISO 45001, indique Ithmar Capital dans un communiqué.

Ces normes ISO sont parmi les normes les plus rigoureuses et les plus complètes, leur obtention vient renforcer les actions entreprises par Ithmar Capital en matière de conformité, d’éthique et de déontologie, en se dotant de dispositifs intégrés et structurés, ajoute la même source.

L’intégration de ces trois systèmes de management, dont la démarche de mise en place émane d’un acte volontaire de gestion de la société, est un gage de reconnaissance de ses bonnes pratiques ainsi qu’une attestation de la volonté d’Ithmar Capital à maintenir une dynamique d’amélioration continue, poursuit le fonds d’investissement.

En outre, Ithmar Capital est le premier fonds souverain africain à obtenir la certification ISO 37001 relative au Système de Management Anti-corruption, affirmant ainsi son rôle de précurseur en Afrique et son engagement global envers une démarche de développement pérenne et une conformité aux exigences et aux bonnes pratiques.

Créé en 2011, Ithmar est un fonds d’investissement stratégique avec pour vocation première l’accompagnement du développement économique du Maroc. Fonds multisectoriel, Ithmar vise à promouvoir l’investissement dans tous les secteurs stratégiques nationaux en développant des projets structurants et transformationnels avec un fort impact.