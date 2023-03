L’ambassadeur du royaume en Italie fier de l’intégration des femmes marocaines

Dans un message vidéo, l’ambassadeur du royaume en Italie, Youssef Balla, a salué le niveau d’intégration de la communauté marocaine en Italie, en particulier les femmes, qui représentent 47 % du nombre total, se félicitant des efforts inlassables de ces migrantes en vue de réussir leurs missions familiales et professionnelles dans le pays d’accueil.

Youssef Balla s’est dit fier de voir une nouvelle génération de ressortissants marocains, intellectuelle et bien intégrée, émerger dans la société italienne, donnant une image honorable de son pays d’origine, de ses valeurs et de son patrimoine culturel et civilisationnel, relevant que les femmes marocaines brillent dans plusieurs domaines en Italie, notamment la médecine, l’enseignement, la politique et la justice.

La place des femmes, un “réel baromètre du niveau de développement”

La place des femmes dans une société est un “réel baromètre du niveau de développement”, a-t-il estimé, notant, dans ce sens, que le Maroc, conscient et engagé, a élaboré un arsenal juridique pour renforcer les droits des femmes et leur assurer les conditions optimales pour s’épanouir.

Selon l’ambassadeur, le Code de la famille marocaine (la Moudawana), adopté en 2004 dans le but d’introduire l’égalité et l’équité entre les deux conjoints, a été considéré comme une réforme marquante du statut de la femme marocaine. Après 19 ans, la question est toujours au centre des priorités du royaume, a fait savoir Youssef Balla, rappelant que le roi Mohammed VI a évoqué lors de son discours à l’occasion de la fête du Trône, le 30 juillet 2022, une réforme du Code de la famille, en appelant à instaurer davantage d’égalité entre les hommes et les femmes.

La Constitution met en place le principe de l’égalité et de la parité de tous devant la loi, interdit la discrimination fondée sur le sexe et garantit l’intégrité physique et morale de l’individu, a indiqué le diplomate, évoquant également la réforme partielle du Code pénal marocain qui criminalise le harcèlement sexuel et la violence domestique à travers la loi sur la traite des êtres humains et la loi 103-13 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes, qui vise à poursuivre les auteurs de violence, à les prévenir, à la protection des victimes et leur prise en charge.

Par ailleurs, le diplomate a mis en avant les actions menées par le royaume pour promouvoir l’épanouissement professionnel des femmes, en l’occurrence le système de quota qui vise à garantir une meilleure représentation au sein des hautes responsabilités et les mesures de soutien en faveur des femmes désireuses de monter leur entreprise.

Sur le plan international, le Maroc a, notamment, adhéré et ratifié les conventions et pactes internationaux en la matière, à savoir la Convention sur l’élimination des discriminations envers les femmes, adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies, ratifiée par le Maroc en 1993, a-t-il ajouté.

Ayant connu la participation de femmes marocaines et italiennes, cette rencontre visait à mettre en lumière le rôle indéniable des femmes dans tous les domaines de la vie et à illustrer la diversité et la richesse de leurs parcours et la place qu’elles occupent dans la société italienne.

(avec MAP)