Débats sur l'eau : Le Maroc participera à la Conférence des Nations Unies du 22 au 24 mars à New York

La Conférence constitue une occasion idoine pour le Maroc afin de réitérer son engagement permanent et de plaider auprès de la communauté internationale pour une meilleure prise en compte de la problématique de l’eau dans la mise en œuvre de l’agenda 2030 du Développement Durable, et également pour réaffirmer et consolider ses liens avec ses partenaires, tout en marquant sa disposition pour partager ses expériences et bonnes pratiques cumulées dans le domaine de l’eau avec les pays qui le souhaitent, dans le cadre d’une coopération solidaire et agissante », indique le ministère dans un communiqué.

Les efforts du Maroc dans le domaine de l’eau et les chantiers ouverts seront mis en lumière dans le cadre d’un side-event sous le thème « la Durabilité dans la bonne gouvernance des ressources en eau souterraines », dont l’objectif est de fédérer les efforts des acteurs internationaux autour de la gouvernance durable des ressources en eau au plus haut niveau.

Co-organisée par les gouvernements du Tadjikistan et des Pays-Bas avec l’appui des Nations Unies, la Conférence sera consacrée à l’examen approfondi à mi-parcours de la mise en œuvre des objectifs de la décennie d’action pour l’eau 2018-2028, qui a été proclamé par l’assemblée générale de l’ONU, en décembre 2016, indique le ministère dans le même communiqué.

En adoptant une approche inclusive et multisectorielle, ladite conférence vise à fédérer les efforts et mobiliser les différentes parties prenantes en vue d’accélérer la mise en œuvre de l’ODD 6 dédié à l’eau et sera sanctionnée par un « Appel à l’action ».

(Avec MAP)